شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يختبر الدعم المحوري– تحليل – 23-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز ارتداده السلبي بمواجهته للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 1.780 وليشكل عائق قوي أمام التداولات السلبية الأخيرة, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لموجات صاعدة وليستهدف بذلك مستوى 2.050 بشكل أولي.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط بتمركزه ضمن محاور القناة الهابطة من جديد وليبدأ باستهداف مستويات سلبية عديدة قد تبدأ من 1.650 و 1.490 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.780 و 1.900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم