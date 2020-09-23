اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 23-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون مستوى 123.30 ليؤكد بذلك تأثره بسيطرة الميل الهابط وليزيد من فرص تسجيله لأهداف إضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة بانجذابه نحو 122.25 و 120.85 على التوالي.
نشير أيضا إلى أن ثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي الإضافي خلال التداولات الحالية ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله للأهداف الرئيسية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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