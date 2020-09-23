شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بصدد استئناف الهبوط-تحليل - 23-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف السلبي التالي والمستقر عند 133.15 ليؤكد بذلك انتقاله للمرحلة السلبية الثانية بتخلصه من العائق المستقر عند 133.70, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بهبوطه نحو مستوى 20 سيزيد من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة والتي تتمركز حول 131.90 وصولا نحو 130.00 خلال الفترة القادمة.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه السلبي الحالي بمحاولة اختراق السعر لمستوى 134.80 ليجبره ذلك على تشكيل بعض التداولات التصحيحية الصاعدة قبل الوصول نحو الأهداف السلبية المنتظرة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.40 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط