شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهبط دون المتوسط– تحليل - 23-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البلاتين محاولات تشكيله للموجات السلبية لنلاحظ استقراره حاليا دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 880.00 تقريبا, الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 915.00 يؤكد استسلام التداولات لسيطرة الميل الهابط لنبقى على توقعنا بمحاولة التخلص من مستوى 852.00 والوصول للهدف التالي المستقر عند 815.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 815.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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