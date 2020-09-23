شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفقد العزم الايجابي– تحليل -23-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس عزمه السلبي نظرا لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ اقترابه بذلك من دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز حاليا عند 3.0050, ننصح حاليا باتخاذ الحيادية نظرا لتوفر فرصة امام السعر للهبوط دون الدعم الحالي بتعرضه للضغوط السلبية المتكررة ولنتفادى بذلك أي خسائر قد تنتج عن تغيير الاتجاه العام.
نشير أيضا إلى أن نجاح السعر بالهبوط دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية ليتكبد بذلك العديد من الخسائر والتي قد تبدأ من 2.9200 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0600 و 2.9600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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