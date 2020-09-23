شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أشهر أمام الين الياباني والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 105.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.93 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.20، بينما حقق الأدنى له عند 104.88.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.3 مقابل 47.2 في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 48.0، وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.8% في حزيران/يونيو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، وختاماً، من المرتقب أن يتحدث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس بأن الكرة أصبحت في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من جائحة كورونا.