شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد لأسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ الرابع من أيلول/سبتمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 27 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 18 من أيلول/سبتمبر والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.5 مليون برميل مقابل 4.4 مليون برميل، وذلك بالتزامن مع فعليات شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي ووسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا والتوترات بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.08% لتتداول عند مستويات 39.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.31$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.70% لتتداول عند 41.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.67$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.72$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 94.15 مقارنة بالافتتاحية عند 93.98، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.99.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس.

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وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، وختاماً، من المرتقب أن يتحدث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس بأن الكرة أصبحت في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي دعوة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم للاستعداد إلى حدوث جائحة عالمية جديدة، معرباً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون أكثر استعداداً لكون الجائحة الحالية لفيروس كورونا لن تكون الأخيرة، مضيفاً أن التاريخ يعلمنا أن تفشي الأمراض والأوبئة حقيقة بالفعل من حقائق الحياة وأنه في حالة حدوثها يجب على العالم أن يكون جاهز لحدوثها بصورة أفضل من الماضي.

وفي نفس السياق، فقد نوه أحد المسئولين في المنظمة أيضا الجمعة الماضية لكون الحياة لن تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل تفشي الفيروس التاجي قريباً، معرباً أنه لفترة طويلة قادمة يجب الحفاظ على قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 31.17 مليون ولقي 962,613 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعرب من خلالها أنه يجب محاسبة الصين على "إطلاق العنان" لجائحة كورونا، واتهم بكين له بقول "الأكاذيب" وإساءة استخدام منصة الأمم المتحدة، وذلك قبل أن نشهد وصف صحيفة الصين اليوم المدعومة من الدولة، لصفقة "تيك-توك" واستحواذ أوركل الأمريكية علي حصص في التطبيق الصيني بأنها "غير نظيفة وغير عادلة".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعلن وزارة النفط الليبية عن استأنف إنتاج النفط وسعي ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي ليصل إلى 260 ألف برميل يومياً بحلول الأسبوع القادم كمحاولة لإحصاء صناعة النفط داخل البلاد في أعقاب الحصار الذي بدأ منذ كانون الثاني/يناير الماضي وأسفر عن توقف صناعة النفط هناك، ما يعكس زيادة المعروض النفطي العالمي بالتزامن مع المخاوف من تراجع الطلب وسط القلق من تفشي موجة ثاني لكورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 179 منصة، لتعكس ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 527 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفاع مؤخراً مع عودة ضخ الإمدادات بشكل طبيعي من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة الأعاصير والعواصف، بواقع 900 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.9 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج يعكس تراجع بواقع 2.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، نظراً لإغلاق منصات الحفر والتنقيب الأمريكية وسط اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.