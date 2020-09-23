شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية مع عودة نبض التداول لها اليوم الأربعاء وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وسط تقييم المستثمرين لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والقلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا، واللتان أوضحا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.5 مقابل 53.6 في آب/أغسطس الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.0 في آب/أغسطس، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مبيعات التجزئة تراجعاً 4.2% مقابل ارتفاع 3.2% في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون الاقتصاديين في ويستباك يتوقعوا أن يخفض بنك استراليا الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10% خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الاسترالي والذي من المقرر أن يتم عقده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 23 من أيلول/سبتمبر البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الرابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وسط كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور في ولينغتون.

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ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أفاد خلال شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي بأن الكرة أصبحت في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك وسط استمرار الخلاف القائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي وبالأخص على أعتاب الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليخسر 3.95 نقطة ويصل إلى المستوى 1,642.47، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.36% ليخسر هو الأخر 8.55 نقطة ويصل إلى المستوى 23,276.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليربح 6.02 نقطة ويصل إلى المستوى 4,641.78، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليربح هو الأخر 0.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,275.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.02% ليربح 3.68 نقطة ويصل إلى المستوى 23,720.53، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.15% ليخسر 3.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,329.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.68% ليربح 79.46 نقطة ويصل إلى المستوى 11,688.68، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 2.07% ليربح هو الأخر 119.94 نقطة ويصل إلى المستوى 5,904.00.