شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى سوق العبور .. بلطى المزارع 20 جنيها والبورى 50 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الأسماك استقرارا خلال الفترة الحالية بفضل زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المشروعات القومية في الاستزراع السمكى ، حيث سجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 23 – 9 – 2020 ، البلطي المزارع "2". 16 – 19 جنيها للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل20 - 23 "، وسجل البلطي الاسواني 17-37 جنيها بينما جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها.
واستقرت ، أسعار البورى" 1 " 44 – 50 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.
ويترواح سعر السمك الثعابين بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،. سجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس،
واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 450 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها ،.
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