شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 2738 عدد سيارات نقل الموتى المرخصة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت إحصاءات رسمية، إجمالي عدد سيارات نقل الموتى "تحت الطلب" بنحو 2738 سيارة مرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك من إجمالي عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية والذي بلغ 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019، مقابل 10.9 مليون مركبة في 31/12/2018، بنسبة زيادة بلغت 6.5%.

وأكدت نشرة حصر المركبات المرخصة في 31/12/2019، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن السيارات الخاصة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 5.2 مليون سيارة بنسبة 45.6%، ثم الموتوسيكلات في المرتبة الثانية بعدد 3.7 مليون موتوسيكل بنسبة 32.1%، يليها النقل في المرتبة الثالثة بعدد 1.5 مليون مركبة بنسبة 12.7% ثم الملحقة في المرتبة الأخيرة بعدد 1.2 ألف مركبة بنسبة 0.01% من إجمالي المركبات في 31/12/2019.

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وسجل إجمالي عدد سيارات الهيئات الدبلوماسية المرخصة نحو 7 آلاف و865 سيارة، ثم سيارات الجمارك وعددها 70 ألف و565 سيارة، يليها سيارات الحكومية وعددها 56 ألف و818 سيارة، وسيارات المحافظة وعددها 46 ألف و788 سيارة، والتجاري المؤقت بنحو 11 ألف و381 سيارة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوفيات بلغ نحو 56 ألف حالة في مايو الماضي، مقابل 44 ألف حالة في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 12 ألف حالة.

وكشفت بيانات تطور عدد المواليد والوفيات خلال الفترة الماضي، تراجع اعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد المواليد نحو 170.6 ألف مولود، مقابل 187 ألف مولود في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 17 ألف مولود.