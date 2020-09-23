شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفعّل النموذج السلبي – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تأكيد كسر مستوى 0.7190، ليكمل تشكيل نموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7100 وتمتد إلى 0.6964.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7190 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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