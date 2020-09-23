شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النفط على ثباته دون مستوى 39.70، ويبدأ اليوم بميل هابط ملحوظ ليقترب من الدعم المحوري 39.14، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الهابط، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 38.60 ثم 37.90.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 39.70 والأهم دون 40.36.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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