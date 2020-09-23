شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للانخفاض والاقتراب من مستوى 23.60، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 22.13.
لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 25.06 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مستهدفاً زيارة مستوى 26.88 مبدئياً
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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