شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الذهب الشمعة اليومية دون مستوى 1901.80، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 1860.90.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1901.80 ثم 1911.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1934.86 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1911.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط