شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً حول 1.3320، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بتخطي 1.3362 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3450 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1.3190.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد