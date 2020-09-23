شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الين الارتفاع ليختبر المقاومة المحورية 105.20، والتي تشكّل حاجز قوي أمام السعر، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور تشبع واضح في الشراء، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 103.65، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 105.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.30 والمقاومة 105.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط