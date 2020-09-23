شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2705، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يصل الهدف التالي إلى 1.2540.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1.2880.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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