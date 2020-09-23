شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الكسر – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تأكيد كسر مستوى 1.1720 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار التوجه نحو الهدف التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.1540.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1720 والثبات فوقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1580 والمقاومة 1.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط