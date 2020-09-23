شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 12 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.56% إلى مستويات 0.7131 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7171 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 0.7126.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا، واللتان أوضحا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.5 مقابل 53.6 في آب/أغسطس الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.0 في آب/أغسطس، وجاء ذلك قبل أظهر قراءة مبيعات التجزئة تراجعاً 4.2% مقابل ارتفاع 3.2% في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون الاقتصاديين في ويستباك يتوقعوا أن يخفض بنك استراليا الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10% خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الاسترالي والذي من المقرر أن يتم عقده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل أمس الثلاثاء خطاباً تحت عنوان خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد والسياسة النقدية الاسترالية" عبر الأقمار الصناعية في مؤتمر مجموعة الصناعة الاسترالية والذي أعرب من خلاله عن كون انخفاض الدولار الاسترالي سيفيد الاقتصاد وأن المركزي الاسترالي يراقب عن كثب أدلة تجريبية "مختلطة" على المعدلات السلبية.

كما أفاد مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر ديبيل بالأمس بأن خيارات سياسة الحد من العائد المستهدف ومعدل تسهيل التمويل لأجل تعد خيار للمركزي الاسترالي وأن المركزي الاسترالي يقيم خيارات السياسة الأخرى، موضحاً أن زيادة تسهل التمويل لآجل يعد تسهيل كبير للسياسة النقدية، ومضيفاً أن التدخل في سوق العملات الأجنبية غير فعال في الظروف الحالية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في ندوة شيكاغو للمدفوعات عبر الأقمار الصناعية.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.0 في آب/أغسطس.

وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة اختيار مجلس النواب في واشنطون، ونود الإشارة، لكون باول أفاد بالأمس في النصف الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونجرس وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيف عدداً من اللوائح المصرفية مؤقتاً وأنه منفتح على فعل المزيد من ذلك الأمر.

كما نوه باول في النصف الأول من شهادته التي من المرتقب أن يستكمل نصفها الثاني غداً الخميس أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ هو ووزير الخزانة ستيفن منوشين حول قانون "يهتم" (CARES)، لكون المصارف الصغيرة قد تتحمل عبئاً أكبر وتتعرض لأشياء أعظم كالرهون العقارية، مضيفاً أنه تم البحث عن كيفية عدم الاستجابة في سوق العقارات التجارية مع قبل المقترضين، موضحاً أنه من الصعب العثور على مكان يكون لنا به بتأثير.

وفي نفس السياق، أعرب باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى طلباً على قروض صغيرة جداً من قبل المقترضين الأفراد ضمن برنامج إقراض الشارع الرئيسي، وأن عمليات شراء سندات الشركات تدعم الظروف المالية في سوق ائتمان الشركات، مع تطرقه لكون معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يفترضون بعض الإجراءات المالية الإضافية في توقعاتهم.

ونود الإشارة، لكون باول أكد على أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونه في الانتشار الواسع لفيروس كورونا وانتهاء أحكام قانون الرعاية، وأنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى المزيد من الدعم المالي، وختاماً من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال التوقعات الاقتصادية في معهد المصرفيين الدوليين عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مطلع هذا الأسبوع عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.