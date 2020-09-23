شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الأربعاء على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 23 من أيلول/سبتمبر البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الرابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وسط الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

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