شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 6080 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6178 نقطة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 6150 نقطة، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة التالي عند 6400 نقطة كمستوى أول ثم 6400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,071 وبين مستوى المقاومة هو 6,316 نقطة