شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 9841 نقطة، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,781 وبين مستوى المقاومة هو 9,936 نقطة