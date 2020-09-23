شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا طفيفا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 95٫30فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 98 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 89 فلس كمستوى أول ثم 85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92.3 بينما مستوى المقاومة هو 96.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد