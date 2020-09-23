شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 23٫90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 26 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 22 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.6 بينما مستوى المقاومة هو 24.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد