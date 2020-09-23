شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) جني أرباح نتوقع -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 45٫20 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 47٫50 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.3 بينما مستوى المقاومة هو 46.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط