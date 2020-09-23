شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 890 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 870 فلس، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم تداولات السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع يشهد السهم ارتفاعا في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 940 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 870 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 880.0 بينما مستوى المقاومة هو 905.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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