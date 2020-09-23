شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV)يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 127 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 119 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 125 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 140 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 120 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 122 بينما مستوى المقاومة هو 131 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد