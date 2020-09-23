شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 2775 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض كبير بلغ 2٫546 فلس، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 2650 فلس كمستوى أول ثم 2500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2850 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,650.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,800 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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