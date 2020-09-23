شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 3٫421 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 3٫15 ريال كمستوى أول ثم 2٫85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.30 وبين مستوى المقاومة هو 3.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط