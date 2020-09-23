شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0٫634 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى ان السهم قد يشهد انخفاضا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم0٫55 ريال كمستوى أول ثم 0٫48 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط