شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للمبانى " تنفذ مشروعات محطات مياه وصرف بـ 2 مليار جنيه بالمنوفيه والدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد أبو شبانة ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والانشاءات، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، أن الشركة نفذت خلال العام المالى 2019-2020 أعمال مرافق تتمثل في محطات مياه وصرف ومبانى عامة بلغت تكلفتها نحو 2 مليار جنيه، تمثل 100% مما كانت الشركة تستهدف تنفيذه.

وأوضح أبو شبانة ، أن الشركة ملتزمة بالانتهاء من كافة المشروعات المسندة إليها، وفقا للجداول الزمنية، وبما يساهم فى سرعة توفير الخدمات للمواطنين خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى ، مضيفا لـ"الخليج 365" أنه تم عقد اجتماع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2020-2021 ، برئاسة المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخلال الجمعية تم استعراض ما نفذته الشركة من مشروعات وما حصلت عليه من تعاقدات حيث حصلت الشركة على تعاقدات جديدة بقيمة تتعدى 576.2مليار جنية سيتم ترحيل مشروعات تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه للعام المالى 2021-2022، لافتا إلى أن من أبرز تلك المشروعات محطة معالجة ميت أبو الحسن والصرف الصحى لقرى ميت أبو شيخة وميت أبو الحسن بمحافظة المنوفية بقيمة 320 مليون جنيه.

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أضاف المهندس أحمد أبو شبانة، أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها محطة معاجلة الصرف الصحى لقرية شطانوف محافظة المنوفية بقيمة 170مليون جنيه، بجانب الصيانة السنوية للمنشآت البحرية ميناء الدخيلة بقيمة 110مليون جنيه .

يشار أن المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وجه الشركات التابعة العاملة فى مجال المقاولات وتنفيذ البنية الأساسية خاصة محطات المياه والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من تسليم كافة المشروعات مبدئيا، ووفقا للمواصفات التى تم الاتفاق عليها مع مختلف جهات الإسناد فى الدولة لخدمة المواطنين فى مختلف المحافظات.