شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الصناعات الكيماوية " يتوقع ارتفاع الصادرات بقيمة 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ، تحقيق معدلات أكبر للصادرات بنهاية عام 2020 الجارى مقارنة بالتصف الأول من العام الذى شهد تراجعا فى العديد من القطاعات بسبب جائحة كورونا ، على أن تصل قيمة الصادرات بنهاية العام ما لا يقل عن 5 مليار دولار .

وقال خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، إن زيادة الصادرات الكيماوية ستتحقق بسبب عدد من العوامل أهمها إعلان الحكومة عن أسعار عادلة جديدة للطاقة بحيث يتراوح سعر الغاز للمصانع من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية والمقرر إعلان الاسعار الجديدة أكتوبر المقبل مع اجتماع لجنة تسعير الطاقة برئاسة مجلس الوزراء، خاصة وأن الغاز يمثل ما يقرب من 70% من مدخلات انتاح الصناعات الكيماوية ، ثانيا انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء المساندة التصديرية والذى من المتوقع أن يتم صرف 20% من مستحقات المصدرين الشهر المقبل ليبلغ إجمالى صرف المستحقات 50% من الإجمالى على مديونيات صندوق تنمية الصادرات .

Advertisements

وحول أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال الفترة الماضية ، والتى تستحوذ على 53% من إجمالى صادرات القطاع ، أكد أبو المكارم ، أن القائمة تضم تركيا احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة مستحوذة على 14% من إجمالى الصادرات بما قيمته 415.75 مليون دولار، تلاها "إيطاليا" مستحوذة على 6% من صادرات القطاع بما قيمته173.34 مليون دولار، تلاها " فرنسا" مستحوذه على 5% بما قيمته 151.34 مليون دولار، تلاها"الهند" بنحو 5% مستحوذه على 5% بما قيمته 150.84 مليون دولار،تلاها "الولايات المتحدة" بنحو5% مسجلة141.13 مليون دولار، وفى المرتبة السادسة" المملكة العربية السعودية" مستحوذة على 5% بما قيمته 130.20 مليون دولار، تلاها "اسبانيا" بنحو4% بما قيمته 103.52 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة"السودان" بنحو3% بما قيمته 93.72 مليون دولار، تلاها "الأرجنتين" مستحوذه على 3% بما قيمته 90.52 مليون دولار، ثم "ليبيا" مستحوذة على 3% بما قيمته 83.54 مليون دولار.