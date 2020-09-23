شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن الاستحواذ على "زينيماكس ميديا" مقابل 7.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "مايكروسوفت" الأمريكية هذا الأسبوع عن صفقة جديدة أشاد بها العديد ن المتابعين في "وول ستريت" لكونها ستسهم في المزيد من التوسع في أنشطة شركة البرمجيات الشهيرة.



وذكرت "مايكروسوفت" أنها قررت الاستحواذ على شركة صناعة ألعاب الفيديو والتي تسمى "زينيماكس ميديا" لجذب المزيد من المشتركين إليها والاستفادة من نموها السريع.



وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 7.5 مليار دولار وتعد من بين الأكبر في تاريخ "مايكروسوفت" في التاريخ الحديث.

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وتوضح هذه الصفقة وغيرها مدى رغبة المدير التنفيذي "ساتيا ناديلا" لتثبيت أقدام "مايكروسوفت في صناعة ألعاب الفيديو.



وعقب إتمام الصفقة، سوف تدمج "مايكروسوفت" بين سلسلتها من أجهزة ألعاب الفيديو "إسك بوكس" وإصداراتها الأحدث مع ألعاب "زينيماكس ميديا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.4% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 207.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 208.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 202.1 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بحوالي 1.53 تريليون دولار.