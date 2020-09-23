شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 700 ألف برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بنحو 691 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي أربعة ملايين برميل.
وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 7.7 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 2.1 مليون برميل.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
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