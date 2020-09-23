الأسهم تتجاهل هبوط الأسواق العالمية.. و«التأمين» يواصل الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تجاوزت أسواق الأسهم المحلية، هبوط المؤشرات العالمية في الجلسة السابقة، لتسجل أداء متبايناً بإغلاق هامشي بنهاية جلسة، أمس الثلاثاء، وسط ارتفاع هامشي لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.13%، بدعم قطاع البنوك، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.26%، متأثراً بأداء «الإمارات دبي الوطني»، مع مواصلة تسجيل أداء قوي لأسهم التأمين.

وتراجعت السيولة بنسبة طفيفة إلى 662.5 مليون درهم، بتداول 493 مليون سهم، التي نفذت عبر 7683 صفقة؛ حيث شهد سوق دبي 329.2 مليون درهم، بتداول 382.4 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 333.3 مليون درهم، بتداول 110.3 مليون سهم.

وتأرجح مؤشر سوق دبي المالي بين المنطقتين الخضراء والحمراء، حتى استقر متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.26%، بما يعادل 5.8 نقطة، ليغلق عند 2264.22 نقطة، بعدما قلص خسائره خلال الجلسة التي وصلت إلى 1.3%، لاسيما مع تسجيل مكاسب طفيفة خلال التعاملات الصباحية.

واستقر المؤشر بدعم من قطاع العقار، بعدما ارتفع «أرابتك» ملامساً الحد الأقصى المسموح به بنسبة 14.87% إلى 0.618 درهم، مستقطباً ثاني أعلى سيولة في دبي ب 55 مليون درهم، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 2% إلى 0.296 درهم، بتداول 10.8 مليون درهم، و«داماك» 1.52% إلى 0.934 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» 1.23% إلى 2.46 درهم، بينما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير، مسجلاً أعلى تداولات في سوق دبي بنحو 70 مليون درهم.

وضغط قطاع البنوك على السوق، وسط تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.32% إلى 10.5 درهم، بتداول 19.8 مليون درهم، وتخلى «دبي الإسلامي» عن مكاسبه ليغلق عند نفس الجلسة الماضية، وسط تداولات بنحو 25 مليوناً، وارتفع «جي إف إتش» 0.08% و«السلام السودان» 13.79% و«دبي التجاري» 5.2% و«مصرف عجمان» 1.44%.

وواصل قطاع التأمين أداه القوي، مدعوماً بأداء استثنائي متواصل لثلاثي القطاع، وسط صعود سهم «أمان» بنسبة 8.4% إلى مستوى قياسي جديد ليغلق عند 1.03 درهم، بتداول 17.8 مليون درهم، وارتفع «دار التكافل» 5.12% إلى 0.985 درهم، و«سلامة» 2.62% إلى 0.82 درهم، بتداول 16.6 مليون درهم.

وسجلت بعض الأسهم تراجعاً طفيفاً، وسط تداولات ضعيفة للغاية؛ حيث تراجع سهم «شعاع كابيتال» 1.8% إلى 0.653 درهم، وتراجع «دو» 0.18% و«الخليج للملاحة» 0.21%.

وارتد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للمنطقة الخضراء، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.13%، أي بنحو 6 نقاط، ليغلق عند 4498.22 نقطة، وذلك بعدما وصل خلال الجلسة إلى مستوى 5000 نقطة.

ورفع سهمان قياديان، قطاع البنوك 0.20%، ليستقر المؤشر العام في المنطقة الخضراء؛ حيث صعد «أبوظبي الأول» 0.18% إلى 11.24 درهم، مسجلاً ثاني أعلى تداولات ب 65 مليوناً، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.09% إلى 5.57 درهم، بتداول 43 مليوناً.

وارتفع سهم «العالمية القابضة» 0.11% إلى 37.76 درهم، متصدراً تداولات السوق ب 71.5 مليون درهم، كما ارتفع «الواحة كابيتال» 4.35% إلى 0.96 درهم، ليرتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية 0.30%، متجاهلاً انخفاض «إشراق» 4.3%.

وارتفع «الدار العقارية» 0.49% ليغلق عند 2.05 درهم، بتداول 61.5 مليون درهم، مما رفع المؤشر القطاعي 0.46%.

وسجل سهم «اتصالات» تحسناً طفيفاً بنسبة 0.12% ليغلق عند 16.56 درهم، بتداول 21.7 مليون درهم، مما دفع بالمؤشر القطاعي للارتفاع بنفس النسبة.

وعاد قطاع الطاقة للارتفاع، بدعم من أداء «دانة غاز» الذي ارتفع 0.7% و«طاقة» 0.72%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.88% إلى 3.38 درهم.

وتراجع التأمين 1.36%، متأثراً بانخفاض «ميثاق» 1.34% و«أبوظبي للتأمين» 3.75% و«أبوظبي للتكافل» 4.92%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو التسييل، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع بنحو 71 مليون درهم، منها 15.3 مليون درهم في أبوظبي و55.5 مليون درهم في دبي.

وسجل المستثمرون المواطنون محصلة شرائية بنحو 31.6 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات ب 374 مليون درهم، ومبيعات ب 342.6 مليون درهم.

وسجل العرب محصلة شراء ب 12 مليون درهم، بينما تباينت توجهات الخليجيين الذين سجلوا محصلة شراء في دبي بنحو 33.7 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 6.4 مليون درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيع في دبي بنحو 22.7 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي ب 4.3 مليون درهم.

وسيطر الأفراد على تداولات سوق دبي، بينما سيطرت المؤسسات على تعاملات سوق أبوظبي.