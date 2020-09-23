التزامات «إعادة التأمين» تقود إلى الاكتتاب بأسعار «محروقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

يشهد سوق التأمين، سباقاً محموماً بين الشركات لبيع أكبر قدر ممكن من وثائق التأمين لمختلف المنتجات، وبأسعار تفضيلية مع منحها خصومات مالية لعملائها، سعياً منها لاكتتاب أقساط تأمينية قبل نهاية العام.

وبحسب مصادر ”الخليج 365” فقد لجأت العديد من شركات التأمين إلى تقديم خصومات مالية في أسعار وثائق التأمين للعملاء وحملة الوثائق، لكسب أكبر قدر ممكن من الأقساط المكتتبة والاحتفاظ بحصصها السوقية، وتضمين قيمة مبيعاتها وإنتاجها في سجلاتها وتقاريرها المالية السنوية، بما يحفظ لها تأمين أكبر شروط ممكنة مع شركات الإعادة التي تشترط بدورها ضرورة تحقيق شركات التأمين الوطنية لنسب معينة من الأرباح والأقساط الفنية.

وقال مدير تنفيذي لإحدى شركات التأمين الوطنية: لجأ العديد من شركات التأمين مؤخراً، إلى تقديم منتجاتها وبيع وثائق التأمين بخصومات وأسعار تفضيلية، خاصة تأمين السيارات للحصول على سيولة نقدية تخولها القيام بعملياتها اليومية.

بدوره، كشف مدير عام شركة وساطة، أن شركات إعادة التأمين تشترط في عقودها مع شركات التأمين ضرورة اكتتاب أقساط بقدر معين بما يضمن لها الاحتفاظ بعلاقتها مع شركات الإعادة التي تقدم خدماتها بشكل سنوي مع الشركات الوطنية، واكتتاب مخاطر معقولة. ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات تدفع الشركات بالمجمل إلى حرق أسعارها الفنية لاكتساب حصص سوقية لها من بين الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم وتحقيق هوامش ربح فنية معقولة.

وقال مسؤول في شركة تأمين وطنية (مصنفة كشركة متوسطة الحجم) إن الشركة عمدت مؤخراً إلى بيع منتجات تأمينية بأسعار وخصومات كبيرة قد تصل إلى 30% من قيمتها الأصلية، وهي تشمل أغلب وثائق التأمين التي تتعامل معها الشركة مثل المركبات، والحريق، والصحة، والأبنية، وغيرها.

وقال المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه: «مع قرب انتهاء العام نسعى لبيع وثائق تأمين أكبر، وإن بهامش ربح فني قليل جداً بما يحفظ الاستمرار وديمومة الأعمال، علماً أن قيمة الأقساط السنوية التي تكتتبها شركتنا تلامس حاجز المليار درهم، ولا ضير لها أن تقل قيمة الأقساط عن هذه النسبة مع اقتراب انتهاء السنة المالية».