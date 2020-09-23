شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إجمالي الائتمان 0.6% إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نما إجمالي الائتمان في القطاع المصرفي بالدولة بحوالي 0.6% على أساس شهري في يوليو الماضي ليصل إلى 1.8 تريليون درهم مقابل 1.79 تريليون درهم في شهر يونيو، ووصل بذلك النمو منذ بداية العام إلى حوالي 2.4%، أما معدل النمو السنوي فبلغ 5.6% مقابل 1.71 تريليون درهم في يوليو 2019.

بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي حول مؤشرات أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو، سجل الائتمان للقطاع الخاص تراجعاً بحوالي 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 1.135 تريليون درهم في نهاية الشهر مقابل 1.139 تريليون درهم في نهاية يونيو 2020، وبذلك يكون ائتمان القطاع الخاص من القطاع المصرفي في الدولة قد استقر دون نمو يذكر منذ نهاية العام الماضي، وتراجع بحوالي 1.1% على أساس سنوي مقابل 1.147 تريليون درهم في يوليو 2019.



القروض



وسجلت القروض الشخصية في يوليو نمواً شهرياً مقابل يونيو من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 0.2% ليصل إلى 325.3 مليار درهم. لكنها سجلت رغم ذلك تراجعاً بحوالي 2.1% منذ بداية العام، كما تراجعت على أساس سنوي بحوالي 2.2%.

وكان المحرك الرئيسي للارتفاع في إجمالي الائتمان نسبياً خلال شهر يوليو هو الائتمان الأجنبي الذي ارتفع بنسبة 10.1% على الرغم من انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.4%.

ويرجع انخفاض الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1% في ائتمان القطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز ملكية الحكومة فيها حصة 50%) وانخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وارتفع الائتمان للقطاع الحكومي على أساس شهري بحوالي 0.1% إلى 252.7 مليار درهم، لكنه تراجع منذ بداية العام بحوالي 1.8%. وعلى أساس سنوي يكون الائتمان للقطاع الحكومي قد سجل نمواً بمعدل 22.4% مقابل 206.4 مليار درهم.

وارتفع الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 0.6% على أساس شهري إلى 17.1 مليار درهم.



الأصول



وارتفع إجمالي أصول البنوك في الإمارات في يوليو بحوالي 0.3% على أساس شهري إلى 3.2 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2020 مقابل 3.19 تريليون درهم في نهاية يونيو. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة إجمالي الائتمان، والذي يمثل 56.3% من إجمالي الأصول البنكية، ولارتفاع استثمارات البنوك بحوالي 2.1%، وتشكل استثمارات البنوك نسبة 13.5% من الأصول البنكية في الدولة. وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بحوالي 7.6%، ووصل ارتفاع أصول القطاع المصرفي الإجمالية إلى 3.8% منذ بداية العام.

وخلال شهر يونيو 2020 أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.3% و18.7% على التوالي في إجمالي الأصول البنكية. بينما شكلت البنوك الوطنية 87,4% والبنوك الأجنبية 12.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة.



الاحتياطيات



وانخفض إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.9% على أساس شهري وبحوالي 7.1% منذ بداية العام/ وبمعدل 0.2% على أساس سنوي إلى 292.9 مليار درهم. وجاء الانخفاض في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المركزي نتيجة انخفاض بنسبة 18.2% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والإيداعات لليلة واحدة بنسبة 47.9% وتعزى هذه الزيادة إلى التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية للإيداعات لليلة واحدة اعتباراً من يوليو 2020. الجدير بالذكر أن الارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة واحدة وصل إلى 190.5% منذ بداية العام و241.9% على أساس سنوي لتصل إلى 73.5 مليار درهم.

في حين ظل إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى الشهر السابق وإن كان أقل من مستويات ما قبل إبريل الماضي بسبب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% وذلك حسب خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي. وتراجع إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك بحوالي 43.5% منذ بداية العام وبحوالي 41.5% على أساس سنوي.



الودائع



وسجلت الودائع المصرفية في الإمارات نمواً بنسبة 1.1% في شهر يوليو 2020 لتصل إلى 1.887 تريليون درهم، ويصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 0.9%، وارتفعت ودائع القطاع على أساس سنوي بحوالي 6.2% مقابل 1.778 تريليون درهم. وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع بنسبة 1.5% في ودائع المقيمين إلى 1.69 تريليون درهم، رغم انخفاض ودائع غير المقيمين بحوالي 1.7% إلى 197 مليار درهم.

ويعزى الارتفاع في ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 13.8% (شكلت 16.2% من إجمالي ودائع المقيمين) مقابل انخفاض الودائع الحكومية 2.1% على أساس شهري (حصتها 16.7% من إجمالي ودائع المقيمين). الجدير بالذكر أن الودائع الحكومية تراجعت بذلك بحوالي 6.1% منذ بداية العام لكنها ارتفعت بحوالي 2.5% على أساس سنوي، وبلغت الودائع الحكومية حوالي 283 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي.

وانخفضت ودائع القطاع الخاص في يوليو بحوالي 0.03% (64.6% من ودائع المقيمين). كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بحوالي 5.6% (وتشكل 2.5% من إجمالي ودائع المقيمين).



الاستثمارات

Advertisements



وارتفعت استثمارات البنوك في يوليو بحوالي 2.1% على أساس شهري وبنحو 8% منذ بداية العام و13.5% على أساس سنوي إلى 431.1 مليار درهم، وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك في الأسهم تراجعت بحوالي 3.4% على أساس شهري و21.3% منذ بداية العام وحوالي 19% على أساس سنوي إلى 8.5 مليار درهم. وفي الوقت نفسه ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الدين بحوالي 2.6% على أساس شهري و9.9% منذ بداية العام وبنحو 13.7% مقابل يوليو 2019، لتصل إلى 270.5 مليار درهم.

وارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 2.1% على أساس شهري، و3.6% منذ بداية العام، ونحو 17% مقارنة بمستوياتها في يوليو 2019 لتصل إلى 102.7 مليار درهم.

ومن نهاية شهر يونيو إلى نهاية شهر يوليو 2020 انخفضت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة بحوالي 1.5% لتقف عند 80.7%، ما يعكس نمواً أسرع في الودائع والموارد المستقرة الأخرى بنسبة 1.8% مقارنة بنمو أبطأ للإقراض بنسبة 0.3%.



رأس المال والاحتياطيات



ونما رأس مال البنوك والاحتياطيات بحوالي 1.3% في يوليو على أساس شهري، وبحوالي4.9% على أساس سنوي، لكنه تراجع منذ بداية العام بحوالي 1.4% إلى 387.3 مليار درهم.

وأظهرت بيانات المركزي أن المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة ارتفعت في يوليو بحوالي 0.8% ليصل ارتفاعها إلى 8.9% منذ بداية العام، وإلى 10.5% على أساس سنوي لتبلغ 108.1 مليار درهم، وارتفعت المخصصات العامة على مستوى القطاع بحوالي 1.6% على أساس شهري في يوليو وبنحو 17.8% منذ بداية العام، و9.6% على أساس سنوي إلى 39 مليار درهم.



تراجع في مقاصة الشيكات.. والتحويلات تهبط 28% في يوليو



تراجعت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنحو 28.13% إلى 719.4 مليار درهم في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقابل نحو تريليون درهم في يوليو 2019. ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 446.1 مليار درهم، أو ما يعادل 61.99% من إجمالي التحويلات. وبلغت قيمة تحويلات الأفراد في شهر يوليو من العام الجاري نحو 273.38 مليار درهم، أو ما يعادل 38.1% من إجمالي التحويلات. ووصلت القيمة الإجمالية للتحويلات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 5.673 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ومثلت التحويلات بين البنوك نحو 3.686 تريليون، وبلغت قيمة التحويلات بين الأفراد نحو 1.987 تريليون درهم.

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن قيمة الشيكات المقدمة لنظام المقاصة في شهر يوليو/ تموز الماضي وصل إلى 76.93 مليار درهم مرتفعة بنحو 4.7% مقابل شهر يونيو 2020، على الرغم من تراجع عدد الشيكات المقدمة من 1.69 مليون شيك في شهر يونيو، إلى نحو 1.66 مليون شيك في يوليو 2020. وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة الشيكات المقدمة لنظام المقاصة بنحو 30% مقابل 110.21 مليار درهم قيمة الشيكات المقدمة في يوليو 2019، عن عدد شيكات وصل إلى 2.29 مليون شيك. ووصلت بذلك القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة لنظام المقاصة في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 570.83 مليار درهم عن عدد إجمالي وصل إلى 12.22 مليون شيك مذ بداية العام. ويصل التراجع في قيمة الشيكات مقابل الفترة نفسها من العام الماضي إلى 21%.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 19.954 مليار درهم في يوليو. لتصل بذلك قيمة السحوبات النقدية من المركزي خلال 7 أشهر إلى 136.1 مليار درهم.

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 14.247 مليار في يوليو، ونحو 117.96 مليار منذ بداية العام.



عرض النقد (ن2) يرتفع إلى 1.46 تريليون



ارتفع عرض النقد (ن1) 0.4% من 557.4 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020،إلى 559.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020 ،وقد جاء هذا نتيجة الارتفاع بنسبة 3 % في النقد المتداول خارج البنوك، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.2%في الودائع النقدية. وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 2.3% من 1458 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020 إلى 1492.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020، ويعزى ذلك إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) وارتفاع بنسبة 3.6% وبمقدار 32.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. كما ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.5% من 1752.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2020، إلى 1777.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2020. وقد ارتفع (ن3) بسبب ارتفاع عرض النقد (ن2)،على الرغم من انخفاض بنسبة 2.9% وبمقدار 8.6 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي. ويشير المضاعف النقدي إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الرئيسية، في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية، والتي تعّرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر (النقد المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك)، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

وخلال يوليو 2020 سجلت القاعدة النقدية انخفاضاً 0.7% نتيجة انخفاض 18.2% في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك. على الرغم من ارتفاع 5.4% في النقد المصدر، وارتفاع 46.1% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، في حين ظلت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك عند مستوى الشهر السابق.

حيازات «المركزي» من الذهب تقفز 28.6 % في يوليو إلى 8.46 مليار درهم







رفع مصرف الإمارات المركزي حيازاته من الذهب بإضافة ما قيمته مليارا درهم تقريباً في شهر يوليو، أو بنسبة تصل إلى 28.6% إلى 8.46 مليار درهم، مقابل 6.58 مليار درهم في شهر يونيو 2020، ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 109% مقابل 4.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ونمت أصول مصرف الإمارات المركزي الإجمالية بحوالي 0.5% إلى 446.36 مليار درهم في شهر يوليو 2020 مقابل 444.24 مليار درهم في يونيو. وبحسب النشرة الإحصائية التي أصدرها المصرف أمس الثلاثاء ارتفعت السيولة وأرصدة البنوك لدى المركزي بحوالي 2.6% على أساس شهري لتصل في نهاية يوليو الماضي إلى 251.12 مليار درهم. وارتفعت الودائع لدى «المركزي» بحوالي 0.2% إلى 86.47 مليار درهم. وتراجعت حيازات المركزي من السندات الأجنبية بحوالي 36% إلى 9.17 مليار درهم مقابل 14.31 مليار درهم في شهر يونيو 2020.



البنوك الوطنية تغلق 68 فرعاً منذ بداية العام



وصل عدد الأفرع التي أغلقتها البنوك الوطنية في الدولة نحو 23 فرعاً في شهر يوليو/ تموز الماضي، ليتراجع بذلك عدد فروع البنوك الوطنية من 611 فرعاً في نهاية يونيو/ حزيران 2020 إلى 588 فرعاً في نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك الوطنية أغلقت 68 فرعاً في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبقيت أعداد فروع البنوك الأجنبية من دون تغير عند 78 فرعاً نهاية يوليو/ تموز، وهو العدد نفسه منذ بداية العام. وبحسب النشرة تم إغلاق 5 مكاتب دفع تابعة للبنوك الوطنية في شهر يوليو ليصل عددها إلى 26 فرعاً، مقابل 31 في يونيو، وهو الرقم نفسه منذ بداية العام. وأغلقت البنوك الوطنية في يوليو وحدتي خدمات مصرفية إلكترونية ليتراجع عددها من 33 وحدة في يونيو إلى 31 في نهاية يوليو الماضي.

وبقيت أعداد العاملين في البنوك من دون تغيير في يوليو، مقابل يونيو عند 35.423 ألف موظف على مستوى القطاع بشكل عام من بنوك وطنية، وأجنبية.