طيران الإمارات العلامة التجارية الأكثر ولاءً في الدولة

صنفت دراسة تحليلية جديدة أجرتها شركة «يوجوف» العالمية، تقيس ولاء العملاء لعام 2020، طيران الإمارات العلامة التجارية الأكثر ولاءً للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفظت طيران الإمارات بالصدارة في ولاء العملاء بالرغم من فترة الانقطاع عن السفر والإغلاق العالمي، الذي أدى إلى توقف رحلات الناقلة لفترة من الزمن، قبل العودة التدريجية لاستعادة الوجهات لتتجاوز 80 وجهة.

وكشفت قائمة ولاء المستهلكين لعام 2020 عن أن طيران الإمارات قد استطاع تحقيق لقب أكثر شركة تنال ولاء المستهلكين في الدولة، على حسب علامة الأخذ بعين الاعتبار إعادة الشراء من منتجات الشركة، حيث أحرز 88.6 درجة في ذلك.

ويقوم مؤشر براند إندكس بقياس انطباعات المستهلكين يومياً بناء على عدة معايير. يتم حساب التقييمات باستخدام علامة الأخذ بعين الاعتبار الشراء من الشركة لدى المستهلكين الحاليين لمنتجاتها.

مثل طيران الإمارات، حافظت الاتحاد للطيران على موقعها في المركز الخامس على قائمة الـ10 الأوائل كما في العام السابق. وبالرغم من طول فترة عدم قدرة الأفراد على السفر على متن خطوط الطيران، إلا أن ولاءهم لها قد بقي قوياً لكلتيهما.

ومن ضمن قائمة الـ10 الأوائل من ناحية ولاء المستهلكين لها، استطاعت لورباك تسجيل دخولها إلى القائمة بقفزة نوعية من المركز الخامس عشر في العام السابق لتحتل المركز العاشر هذا العام إضافة إلى ديتول التي حلّت في المركز السادس هذا العام صعوداً من المركز العاشر في العام السابق.

ومع انتشار الوباء العالمي، لاحظنا كذلك دخول شركات المأكولات مثل المراعي ومكافيتز إلى قائمة الولاء.

وتتابع أجهزة الموبايل الأكثر شعبية بين المستهلكين، آيفون وسامسونج جالاكسي، احتلال مراكز عليا في ولاء مستهلكيها لها وعدم تغيّر علامات الأخذ بعين الاعتبار شراءها بالرغم من اعتبارها رفاهية في وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويمكن اعتبار هذا أمراً جيداً بالنسبة للشركتين حيث إنهما قد أعلنتا مؤخراً عن طرح أجهزتهما الجديدة من الجيل الجديد من الهواتف.

وكشف مؤشر يوغوف براند إندكس كذلك عن «أكثر 10 علامات تجارية تحسناً» - الشركات التي لاقت أعلى نسبة من تحسّن ولاء المستهلكين لها، بناء على علامة الأخذ بعين الاعتبار إعادة الشراء من الشركة، خلال العام الماضي. ماجد الفطيم هو الاسم «الأكثر تحسناً» خلال العام الماضي مع ارتفاع علامة الولاء له بـ 9.6+ نقطة. مجموعة الفطيم هي الاسم الثاني الأكثر تحسناً مع ارتفاع علامة الولاء لها بـ 8.6+ نقطة.

وشهدت الوجهات السياحية والترفيهية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس في أبوظبي تحسناً ملحوظاً في علامات ولاء الزوار لها خصوصاً عند إعلان جزيرة ياس عن كونها «جزيرة النزال»، الوجهة المستضيفة لبطولة يو إف سي.

وقد سجّلت شركات تصنيع المنتجات الاستهلاكية مثل ميرندا، فانتا وشيتوس دخولاً إلى قائمة الأكثر تحسناً لتؤكد على الدور الذي تلعبه هذه الشركات في مساعدة الأفراد على تخطي الأوضاع القاسية نتيجة للحجر المطوّل والتباعد الاجتماعي المفروض عليهم.

فلاي دبي وإيسر هما الاسمان اللذان أكملا قائمة الشركات الأكثر تحسناً في عام 2020 من ناحية ولاء المستهلكين لها بناء على احتمالية الأخذ بعين الاعتبار الشراء منها.