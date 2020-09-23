دليل إرشادي حول الآثار المالية والمحاسبية لـ«كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية فريقاً من الخبراء والفنيين لدراسة الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على المنشآت العاملة في الدولة والنتائج المترتبة بهدف إيجاد وضع أنسب وأفضل الممارسات لمعالجة هذه التحديات وتوحيد تفسير المعايير المالية والمحاسبية.

وبدأت الجمعية العمل على هذه المبادرة في شهر إبريل/ نيسان 2020 من خلال تشكيل فريق برئاسة رياض عبد الرحمن المبارك الرئيس الفخري للجمعية والمؤسس والشريك المسؤول لشركة راي للتدقيق والضرائب والاستشارات وبمشاركة خبراء من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وشركات المحاسبة والتدقيق الكبرى في الدولة حيث تم العمل على إعداد دليل إرشادي مفصل حول «الآثار المالية والمحاسبية لكوفيد-19» لمعالجة التحديات المالية والمحاسبية المترتبة على كوفيد-19.

ويتطرق الدليل الإرشادي إلى عدد من التحديات والموضوعات المالية والمحاسبية للأنشطة والأعمال الرئيسية المتأثرة بـكوفيد-19 وطرق معالجتها بما يتوافق مع المعايير المالية والمحاسبية الدولية المعتمدة في الدولة حيث يحتاج المستثمرون ومجالس الإدارة والإدارات والمقرضون وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى معلومات وتقارير مالية عالية الجودة الآن أكثر من أي وقت مضى.

كما يتضمن الدليل الارشادي اعتبارات محاسبية رئيسية إضافية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي لها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك قطاع الطاقة البترول والغاز والمرافق قطاع البنوك والخدمات المالية قطاع التأمين قطاع التجزئة، قطاع التشييد والبناء قطاع العقارات قطاع الصناعة التحويلية.

(وام)