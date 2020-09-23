شكرا لقرائتكم خبر عن 8.5 مليار دولار استثمارات رقمية في الخدمات اللوجستية لدول المنطقة 2020-2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة «آي دي سي» برعاية شركة «إنفور»، عن حاجة شركات التوزيع ومزودي الخدمات اللوجستية في دول المنطقة إلى اعتماد منصات رقمية متخصصة في القطاع حتى تتمكن من النجاح في خضم التغيرات الدينامية التي تشهدها صناعة اللوجستيات، والتحولات الطارئة على عادات المستهلكين والمستجدات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى توقف الجزء الأكبر من نجاح شركات اللوجستيات والتصنيع والتجارة في المنطقة على نوعية المنصات الرقمية التي تقوم باعتمادها، في ضوء مشاركة 78 % من مديري التقنية لتلك الشركات في برامج رسمية للتحول الرقمي، أو اقترابهم من إطلاقها. وقال خالد الشامي، رئيس استشارات الحلول لدى شركة «إنفور» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «لا شك في أن قطاع التوزيع واللوجستيات في الشرق الأوسط يشهد فترة من التقلبات، مع وجود قوى عدة تحرك التغيير. لكن مع اختيار خطة التحول الرقمي الصحيحة، فإن تلك التحديات في القطاع تتيح كذلك فرصاً لأجل النمو والتطور، ومن المتوقع وصول الإنفاق على سلاسل التوريد الرقمية واللوجستيات في المنطقة إلى 8.5 مليار دولار بين الأعوام 2020-2023».