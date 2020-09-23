شكرا لقرائتكم خبر عن «تحكيم سوق أبوظبي» يوقع مذكرة مع«العاملات في تسوية النزاعات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، ومنظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، عن توصلهما لاتفاق حول شراكة تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات الدولية، حيث أبرمت الجهتان مذكرة تفاهم وقعتها ليندا فيتز-آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ودانا ماكجراث، رئيسة المنظمة. ويتعاون الطرفان، كجزء من الاتفاقية، في العديد من المساعي الرامية إلى ضمان تعزيز تمثيل النساء في مجال تسوية المنازعات على المستوى العالمي، إلى جانب التعاون في القيام بالتوعية حول تكافؤ الفرص وزيادة التنوع. وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «يسر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي إرساء هذه الشراكة مع منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات، لا سيما وأن تعزيز التنوّع ضمن القطاع يعد من أبرز الأولويات التي نركّز عليها، حيث كنا أطلقنا مبادرة في شأن تعزيز التعاون بين الجنسين عام 2019. وتتمثل أولى الخطوات التي قمنا بها في مجال التحكيم في اختيار المحكمين للانضمام إلى لجنة التحكيم التابعة لمركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، حيث كان المعيار الأساسي الذي اتخذناه في الاعتبار ضمن هذه المبادرة التي تم إطلاقها في مارس/ آذار 2020، هو تعزيز التنوّع والمساواة بين الجنسين. من ناحية أخرى، أود أن أؤكد أن توقيع هذه المذكرة هي خطوة غاية في الأهمية، وجزء لا يتجزأ من جهودنا الرامية إلى المضي قدماً. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع المنظمة وممثليها الإقليميين، وأعضائها، من أجل الاستمرار بالابتكار وإحداث التقدّم الملموس لناحية التنوع في تسوية المنازعات». وقالت دانا ماكجراث، رئيسة منظمة السيدات العاملات في مجال التحكيم وتسوية النزاعات: «نفتخر بالشراكة مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز التنوع في مجال حل النزاعات في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من هنا، لا بد من الإشارة إلى أن مهمتنا تتطلّب منا تعزيز التنوع في المناطق البارزة، كالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي لم تكن مساهمتنا فيها كثيفة لغاية اللحظة. كما أننا نودّ أن نعبّر عن امتناننا لهذه الفرصة الثمينة حيث نتعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي من أجل دعم المرأة في حل النزاعات الدولية».