شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر اقتصاد أوروبي ينكمش 5.2% هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد إيفو الألماني، إن أكبر اقتصاد أوروبي سينكمش على الأرجح بنسبة 5.2 % هذا العام، ليرفع توقعات سابقة بتراجعه 6.7 % في أحدث مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون أصغر من المتوقع في البداية. وقال تيمو فولمرسهويزر، كبير الاقتصاديين في إيفو «التراجع في الربع الثاني والتعافي يتطوران الآن على نحو مؤات أكثر مما توقعنا». وبالنسبة للعام المقبل، خفض إيفو توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الألماني إلى 5.1 % من 6.4 % من قبل. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً نسبته 1.7 % في 2022. ومن المتوقع زيادة عدد العاطلين إلى 2.7 مليون هذا العام مقارنة مع 2.3 مليون في 2019 ثم سيتراجع إلى 2.6 مليون في 2021 وإلى 2.5 مليون في 2022. وحذر المعهد من أن هناك مستوى مرتفعاً غير مألوف من الضبابية المتعلقة بالتوقعات. وأشار إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومخاطر انفصال فوضوي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ونزاعات تجارية لم تحل. (رويترز)

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