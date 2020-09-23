عرض تخيّل يعود مجدداً إلى فستيفال سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشف دبي فستيفال سيتي مول، عن عودة تخيّل، عرض الليزر وتجربة الإسقاط الضوئي والعرض البصري والحسي الذي حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هذا الأسبوع بعد فترة تجديد دامت 6 أشهر، مع عروض النافورة الموسيقية والليزر والفعاليات، تزامناً مع الاحتفال بالنسخة الثانية من مهرجان دبي للمفروشات. وبمناسبة عودته المرتقبة المصحوبة بعروض ألعاب نارية في الساعة 9 مساء، سيجري افتتاح عرض تخيّل، حيث ستنطلق فعاليات مهرجان دبي للمفروشات في اليوم نفسه، وتستمر لمدة 3 أسابيع. وستبدأ جميع عروض تخيّل الساعة في الساعة 7 مساءً ابتداءً من يوم الخميس، 24 سبتمبر/ أيلول في فستيفال باي. وسيشكل عرض تخيّل الجديد افتتاحية مهرجان دبي للمفروشات هذا العام، الذي سيشهد مشاركة بعض أشهر الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع التصميم الداخلي والمفروشات والمستلزمات المنزلية، وسيتضمن ورش عمل مرحة وعروضاً ترويجية مجزية في جميع أنحاء دبي حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول.