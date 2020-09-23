«مالية الشارقة» تبحث تعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة أمس، ملتقاها المالي الافتراضي الثاني لعام 2020، المخصص لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، بمشاركة أكثر من 90 من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها بالجهات الحكومية المختلفة بالإضافة لفريق عمل الملتقى، حيث تم مناقشة قضايا حيوية تتعلق بتحسين الأدوات المالية والأنظمة المساندة التي تدعم النظام المالي الحكومي «تكامل» وآليات تحسين بيئة العمل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وغيرها من المواضيع التي استهدفت الارتقاء بالأداء في القطاع الحكومي. نظام «تحصيل» وتم تنظيم الملتقى الذي يعتبر من الأنشطة الدورية المهمة ضمن خطة التواصل والاتصال بين دائرة المالية والدوائر الحكومية عن بُعد من خلال برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وكان على شكل حلقة نقاشية مفتوحة بين فريق عمل الملتقى والمختصين من الجهات الحكومية، بمشاركة فريق عمل من إدارة الحسابات يضم خولة الجسمي، ومروة الرجب، وفاطمة بن عاشور، وعائشة حسن، وميرة الشامسي، بالإضافة إلى ميرة بن هدة من إدارة النظام المالي، حيث تمت مناقشات الحضور حول متطلبات العمل في أنظمة وإجراءات المحاسبة الحكومية وإجراءات دعم التحول الرقمي من خلال نظام الإيصال الذكي «تحصيل». تطوير منظومة العمل وأكد وليد الصايغ، مدير عام الدائرة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تجسيداً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتفعيل آليات الاتصال والتواصل بين الجهات الحكومية لضمان العمل وفق الرؤية الاستراتيجية لها من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات والممارسات العالمية المعتمدة في أنظمة العمل المالي الحكومي بهدف تعزيز قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفاعلية وكفاءة. وأضاف: دائرة المالية المركزية في الشارقة تدعم الخطط التدريبية والورش المتخصصة بالإضافة للملتقيات المالية الدورية لموظفي الدوائر، في إطار تحقيق أهداف الدائرة والحكومة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة لتحقيق الرؤية الشاملة. أفضل الممارسات وأشاد الحضور بالملتقى والمناقشات والجهد الذي قامت به الإدارات المختلفة لدائرة المالية المركزية في تنظيم هذه الدورة من الملتقى المالي. من الجدير بالذكر أن دائرة المالية المركزية تعقد العديد من الفعاليات المشتركة مع الدوائر والجهات الحكومية وموظفيها للبقاء على اطلاع على أفضل الممارسات المالية وممارسة الأنشطة المشتركة لتذليل الصعوبات والقيام بالتدريب والاتصال والتواصل العملي ليطبق الجميع أفضل الممارسات المالية تماشياً مع رؤية الحكومة واتساقاً مع رؤية الدائرة.