شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تصدر صكوكاً محلية بقيمة 200 مليون ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء أن عمان أصدرت صكوكاً محلية بقيمة 200 مليون ريال (519.51 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لعام 2020 وأضافت الوكالة أن الصكوك مدتها ست سنوات بمعدل ربح سنوي 5.25 بالمئة. (رويترز)

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