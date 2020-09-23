شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يبحث التعاون والشمول المالي مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع دول الاتحاد الأوروبي، عقد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية يوم أمس اجتماعاً افتراضياً مع روبرتو جوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في ما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة والاستثمار، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021. وتعقيباً على الاجتماع، أكد الطاير حرص دولة الإمارات على التعاون مع الرئاسة الإيطالية لتعزيز الشمول المالي للجميع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تعزيز الوصول إلى فرص التمويل من خلال الشمول المالي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وإيطاليا تتطلعان إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من منصة مجموعة العشرين وروابط التعاون الثنائي المتينة التي تربط البلدين الصديقين. وقال: «نتوجه بجزيل الشكر إلى إيطاليا على تعاونها الدائم ودعمها اللامحدود لاستمرار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين للسنوات الثلاث المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة العشرين». وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع المتعلقة بأهمية الاستمرار في تطوير خطة عمل المدفوعات عبر الحدود بما في ذلك التحويلات المالية في أعقاب وباء كوفيد-19، والبحث عن فرص جديدة للشراكات في الاستثمارات عبر الحدود، والبحث عن طرق مبتكرة للمساعدات الإنسانية الدولية. كما أكد وزير المالية الإيطالي أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ومواصلة التعاون الدولي للتغلب على الجائحة. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020 كانت قد جاءت تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقتها من السعودية التي تترأس مجموعة العشرين إلى نهاية نوفمبر من العام الجاري وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 و22 نوفمبر 2020.