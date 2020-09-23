شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تطلق الإصدار 2.0 لمنصة التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن تحديث خدماتها الرقمية من خلال إطلاقها الإصدار الحديث 2.0 لمنصة التحول الرقمي بغرض تطوير تجربة المتعامل والارتقاء بجميع خدماتها الرقمية التي تأتي ضمن خططها لتحديث خدماتها الرقمية وتزويدها بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات تقنية متقدمة تحاكي الحداثة والتطور في مجال برمجة وإدارة المواقع والخدمات الإلكترونية وتلبي طموحات المجتمع والقطاعات الاقتصادية من مستثمرين ورجال أعمال وعملاء، حيث يتيح التحديث الجديد لمنصة التحول الرقمي لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية من خلال خطوات سلسة وسريعة. وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إطلاق الإصدار 2.0 لمنصة التحول الرقمي للدائرة هو خطوة متقدمة لتلبية متطلبات المجتمع الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورجال ورواد الأعمال والمستهلكين والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين، ويندرج في إطار سعي الدائرة المستمر لتحقيق التميز بمختلف جوانب العمل بما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة ومواكبة للتطور المعرفي والمعلوماتي في العالم. وأضاف: إننا في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حريصون على تقديم أفضل الخدمات الرقمية وأكثرها تطوراً ومواكبةً للنظم التقنية الحديثة، وأكد أن المنصة الرقمية الخاصة بالدائرة مرت بعدة مراحل بهدف تطويرها وتحديثها، وإخراجها بحلتها الجديدة وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى فريق العمل الذي بذل جهداً واضحاً ومميزاً في إنجاز هذا العمل. وأشار إلى أن إطلاق المنصة الرقمية المحدثة بحلتها الجديدة يندرج ضمن مساعي وجهود الدائرة لتحقيق التميز في الخدمات والريادة في الأداء ويجسد حرصها على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها المؤسسي والخدمي بما ينسجم مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، لطرح كل ما هو جديد وحديث من خدمات رقمية بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين وصولاً إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية. ومن جانبه، أفاد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بأن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية بما يعزز ويحسن تجربة المتعامل عن طريق توفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض تبسيط طرق التواصل مع الدائرة. وأكد أن إدارة تقنية المعلومات قامت بتطوير تجربة المتعاملين لجميع خدماتها الرقمية التي تأتي ضمن خطة تحديث منصة التحول الرقمي الإصدار رقم 2.0 الذي شمل العديد من النقاط المهمة منها تحديث وتطوير واجهة الدخول والواجهة الرئيسية للخدمات الرقمية، وإعادة تصنيف الخدمات وفق تصنيف منطقي يسهل الوصول إليها. كما شمل التحديث تطوير لوحة التحكم الخاصة بالمستثمر، وتغيير ألوان جميع الخدمات الرقمية بما يتلاءم ويتواءم مع الحس البصري للمستفيد من الخدمة، وأضاف أن التحديث شمل توفير خصائص جديدة ومهمة لتسهيل استخدام الخدمات الرقمية منها إضافة الخدمة للمفضلة واستحداث محرك بحث متطور للبحث عن الخدمات المطلوبة وتوفير قائمة بالخدمات الأكثر استخداماً. وأشار النقبي إلى أن عملية تطوير المنصة الرقمية جاءت متوافقة بشكل كامل مع كافة الأجهزة والمتصفحات التقنية الحديثة، وبسطت وسهلت عمليات التواصل بين كافة المتعاملين وإدارات الدائرة بما يضمن تقديم خدمات نوعية متطورة، وأكد أن الهدف من تطوير الدائرة خدماتها الرقمية وتطبيقاتها الذكية هو توفير كافة الخدمات بسهولة ويسر لتمكين المنشآت الاقتصادية إلى جانب الأفراد والمستثمرين من استكمال وإنجاز أعمالهم بسلاسة في جميع الأوقات والظروف.