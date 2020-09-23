«قمّة الابتكار ونقل التكنولوجيا» ترسم ملامح مستقبل الاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا، بتنظيم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشراكة مع مؤسسة «وومن إن تيك» العالمية، وبرنامج «إم تي إل كونيكت» الكندي، ومؤسسة «بوزفيست» الأسترالية، كأول مؤتمر ُيعقد افتراضياً بهذا العدد من المحاضرين والمشاركين ليصل بين الشارقة وباريس ونيويورك، وعدد من المدن الكبرى حول العالم على مدار 14 ساعة من المناقشات الدائرة حول أفضل السُبل لرسم ملامح مستقبل الابتكار وتعزيز أُسس الاستدامة بمشاركة عدد كبير من المستثمرين الدوليين وممثلي الحكومات وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وروّاد الأعمال والأكاديميين في مجالات التقنيات والابتكار. وشارك في القمّة أكثر من 70 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وحوالي 5000 مشارك من 100 دولة، حيث تطرق المتحدثون عبر جلسات متعددة الى مواضيع مختلفة كان في مقدمتها علوم الفضاء حيث شارك فريق كبير من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وفي جلسة بعنوان كيف تغير التكنولوجيا والوباء العالمي الطريقة التي نختبر بها العالم المادي ناقش عدد من الخبراء من مختلف دول العالم في جلسة افتراضية تأثير «كوفيد -19» على حياتنا وتسريعه من وتيرة اعتمادنا على الانترنت في أمور حياتنا واثراء خبراتنا، وتحديداً في العملية التعليمية والتواصل الاجتماعي. وكيف يغير ذلك علاقتنا بمحيطنا المادي وما قد نفقده مع تفاعل مادي أقل. حدث استثنائي قال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إنّ قمّة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا تعتبر حدثاً استثنائياً مهماً في عالم الابتكار والتكنولوجيا، ليس فقط لكونها مؤتمراً مطولاً يذاع عبر شبكة الإنترنت، بل لأنها أيضًا تمثل منبرًا دوليًا اجتمع عليه خبراء القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية للإسهام في ابتكار وإيجاد فرص أعمال ومشروعات وتقنيات جديدة. وأضاف: نطمح من خلال هذه الفعالية لترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة ووجهة للابتكار وريادة الأعمال للاقتصاد الجديد إذ إننا فخورون بهذه المشاركة الكبيرة وهذا الاقبال العالمي على القمة ونتطلع إلى تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع لدعم مكانة الإمارة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كمنصة عالمية للابتكار بما يعكس اتجاهات الحكومة الرشيدة في الدولة. وأوضح المحمودي أنّ هذه القمّة تتماشى مع «الرؤية الاستشرافية للمستقبل» التي يدعو إليها ويشجعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مضيفًا أنّ منطقة الشرق الأوسط أضحت السوق الأسرع نموًا على مستوى العالم في تحول الأعمال والتكنولوجيا. تبني الابتكار واقترح طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية تبني الابتكار في استراتيجيات ومسميات وزارات التربية والتعليم ليكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم الحديثة. كما تحدث دوغلاس تيريير، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مقر ناسا، عن دوره القيادي في وكالة ناسا، بما في ذلك تطوير مركبة فضائية لبرنامج الاستكشاف البشري التابع لناسا. كما شغل أيضًا مناصب إدارة المشروع في طائرة F-35 Joint Strike Fighter وF-22 Raptor؛ A-12 البرق؛ طائرة الفضاء الوطنية؛ وغيرها من البرامج المصنفة. وشاركت فابيان كاسولي، رئيسة مرصد باريس، تجربتها في عالم إدارة الأبحاث داخل هيئات صنع القرار الفرنسية الكبرى في ما يتعلق بعلم الفلك والفيزياء الفلكية. من 2001 إلى 2007 كانت نائبة المدير العلمي للمعهد الوطني للعلوم في الكون INSU، CNRS، ثم مديرة معهد الفيزياء الفلكية الفضائية (IAS) في أورساي. كما أنها ألفت العديد من أعمال الترويج العلمي وشاركت في العديد من الفعاليات الثقافية. الازدحام الإخباري اما مايكل بيترز، الرئيس التنفيذي لـ«يورونيوز وإفريقيا نيوز» فقال خلال مشاركة له حول صناعة الاخبار في عصر الرقمنة: ما يميزنا في EURO News هو أننا هنا لمساعدة الناس على إبداء آرائهم عندما يكون هناك الكثير من المعلومات. نحن هنا لتمكين الناس من التفكير بأنفسهم من خلال فك تشفير ما يحدث في هذا العالم. الأخبار ليست سوداء أو بيضاء تمامًا، ونحن نحاول أن نقدم لجمهورنا العديد من الآراء المختلفة حول نفس الموضوع. اليوم في عصر الرقمنة، استحوذت «جوجل، وفيس بوك» على ما يقرب من 80% من السوق الرقمية، ولكن، مهما حدث، فنحن هنا للمساعدة على فهم أفضل لهذا العالم الذي يصاب بالجنون من هذا الازدحام الاخباري. وقد تضمنت القمة برنامجًا غنيًا وجلسات نقاش موضوعية شملت قطاعات العلوم، والتكنولوجيا، وفرص الأعمال، والتحوّل الرقمي، والأبحاث والابتكار، إضافةً إلى الحلول المبتكرة. علوم الفضاء وتزامنًا مع انطلاق بعثة تاريخية متّجهة من الإمارات إلى كوكب المريخ، تناولت إحدى طاولات المناقشة في القمّة أيضًا موضوع مستقبل الفضاء وإمكانية استعمار البشر الكوكب الأحمر في يومٍ من الأيام. بالإضافة إلى مستقبل علوم الفضاء حيث شارك فريق من المتحدثين من وكالة ناسا في عدد من المواضيع المتعلقة بعلوم الفضاء. وبعنوان «كيف تغير التكنولوجيا والوباء العالمي الطريقة التي نختبر بها العالم المادي»، ناقشت إحدى جلسات قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا تأثير كوفيد -19 على حياتنا وتسريعه من وتيرة اعتمادنا الإنترنت في أمور حياتنا وإثراء خبراتنا، وتحديداً في العملية التعليمية والتواصل الاجتماعي. وكيف يغير ذلك علاقتنا بمحيطنا المادي وما قد نفقده مع تفاعل مادي أقل. كما تطرقت إحدى جلسات القمّة إلى مشكلة التفاوت العالمي في الوصول إلى التكنولوجيا؛ حيث تم مناقشة الأسباب التي تجعل المساواة في استخدام شبكة الإنترنت الطريق الموصّل لازدهار الأجيال القادمة، وكذلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتضييق الهوُّة الرقمية، بالإضافة إلى إقامة المدن الذكية وكيفية انتقاء أفضل لبِنات التكنولوجيا والابتكار لبناء مجتمع عالمي يتسم بالاستدامة.