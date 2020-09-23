«نتورك» و«الإمارات دبي الوطني» يجددان اتفاقية الخدمات المشتركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن موافقتها على تمديد اتفاقية الخدمات المشتركة التي تجمعها مع «بنك الإمارات دبي الوطني». وبموجب الاتفاقية، يواصل «بنك الإمارات دبي الوطني» توطيد علاقته الراسخة مع شركة المدفوعات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك عبر مواصلة توفير عدد من الخدمات المشتركة مثل استضافة البيانات والتمويل، إضافة إلى دعم الموارد البشرية. ويأتي تمديد الاتفاقية في أعقاب إعلان «نتورك إنترناشيونال» العام الماضي عن تجديد اتفاقية تقديم خدمات إصدار البطاقات مع «بنك الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الإمارات الإسلامي» لمدة 5 سنوات إضافية. وبهذه المناسبة، قال سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: «يسعدنا تجديد اتفاقية الشراكة المتميزة التي تربطنا مع«بنك الإمارات دبي الوطني» لخدمات الدعم التي تمثل ركائز أساسية لعملياتنا المتواصلة. وبالإضافة إلى أنه واحد من أبرز عملائنا المرموقين والراسخين، يواصل البنك تزويد «نتورك إنترناشيونال» بأفضل مستويات الدعم والخدمات ضماناً لترسيخ مكانتنا كشريك المدفوعات المفضل لدى العملاء من مصدري البطاقات المصرفية والتجار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا». من جهته، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا تمديد اتفاقية الشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» ومواصلة البناء على العلاقة طويلة الأمد التي تجمعنا معها على عدة صعد. ونحن نعتمد على الخبرات والتجارب المتميزة التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» لمواصلة تقديم أفضل منتجات المدفوعات الرائدة على مستوى السوق ودعم القيمة الاستثنائية والخدمات المبتكرة التي نوفرها لعملائنا الكرام. ولطالما ساهمت «نتورك إنترناشيونال» بدور محوري في تعزيز سلاسة العمليات في محفظة بطاقاتنا، ونتطلع قدماً لمواصلة تجديد شراكتنا المتميزة معها». وعلاوة على الاتفاقيات التجارية الحالية، يحتفظ «بنك الإمارات دبي الوطني» بمكانته كمساهم في «نتورك إنترناشيونال» في أعقاب عملية الاكتتاب التاريخية لطرح أسهم الشركة في سوق لندن للأوراق المالية في إبريل 2019 والبالغة قيمته 1,4 مليار دولار.