شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم قوة الدولار ليعوض بعض الخسائر الحادة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وهبوط الذهب وبعض المعادن نتيجة ذلك، لكن الفضة نجحت في تحقيق بعض المكاسب التي تحاول بها تعويض الخسائر الحادة المسجلة في جلسة أمس الإثنين.



وفي جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الكرة في ملعب الكونجرس لتقديم الدعم للشركات المتضررة من أزمة "كورونا".

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يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه التوصل بعد إلى أي اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لتمرير حزمة التمويل الثانية لمواجهة الفيروس التاجي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو 14 سنتا إلى 24.523 دولار للأوقية بعد خسائر في جلسة الإثنين بنسبة 10.1%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.3 دولار وأقل سعر عند 23.9 دولار.